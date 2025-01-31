Жителя Пензенской области задержали за стрельбу в Подмосковье

О злоумышленнике, находившемся на балконе многоквартирного дома, сообщили очевидцы. Полицейские установили его личность, изъяли пистолет и отправили оружие на исследование, а также забрали мужчину в отдел.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали 23-летнего россиянина, который открыл стрельбу возле Москва-сити из автомобиля Gelandewagen. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

