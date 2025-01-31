Жителя Пензенской области задержали за стрельбу в Подмосковье
Сотрудники правоохранительных органов задержали вооруженного жителя Пензенской области за стрельбу в подмосковных Химках. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД России по Московской области.
О злоумышленнике, находившемся на балконе многоквартирного дома, сообщили очевидцы. Полицейские установили его личность, изъяли пистолет и отправили оружие на исследование, а также забрали мужчину в отдел.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали 23-летнего россиянина, который открыл стрельбу возле Москва-сити из автомобиля Gelandewagen. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru