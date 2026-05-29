Жителя Новосибирска осудили на пять лет за оправдание терроризма

Жителя Томской области 1988 года рождения признали виновным в публичном оправдании терроризма и в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Ближайшие пять лет он проведет в колонии, приговор вынес 2-й Восточный окружной военный суд Новосибирска. Об этом в Telegram-канале сообщает УФСБ по Томской области.

Путин призвал решительно противодействовать экстремизму и терроризму

Судом установлено, что фигурант оставлял в мессенджере Telegram комментарии, оправдывающие теракты на российских объектах транспортной инфраструктуры.

Также осужденному на два года запретили публично размещать обращения, комментарии и иные материалы.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Ленинградской области мужчину 1977 года рождения за публичное оправдание терроризма и экстремизма в интернете.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ПроисшествияПреступленияСудПриговор

Горячие новости

Все новости

партнеры