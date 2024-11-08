Жителя Набережных Челнов задержали за участие в террористической организации

Отмечается, что злоумышленник помогал совершать диверсии на территории Татарстана, его сотрудничество с террористами длилось с ноября 2023 года. Он общался с украинской стороной посредством мессенджеров Signal и Telegram.

Россиянин занимался сбором и передачей данных террористам о местоположении объектов оборонной промышленности в Набережных Челнах. Кроме того, задержанный организовал схрон в лесу, где были спрятаны компоненты самодельного зажигательного устройства.

Сообщается, что мужчина сознался и раскаялся в содеянном. Против него возбуждено уголовное дело по факту участия в террористической организации.

Ранее на железной дороге в Башкирии произошел взрыв, в результате которого с рельсов сошли 22 вагона с углем. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

