Жителя Набережных Челнов задержали за участие в террористической организации
Силовики задержали 35-летнего жителя города Набережные Челны (Республика Татарстан) за сотрудничество с террористической организацией Украины. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.
Отмечается, что злоумышленник помогал совершать диверсии на территории Татарстана, его сотрудничество с террористами длилось с ноября 2023 года. Он общался с украинской стороной посредством мессенджеров Signal и Telegram.
Россиянин занимался сбором и передачей данных террористам о местоположении объектов оборонной промышленности в Набережных Челнах. Кроме того, задержанный организовал схрон в лесу, где были спрятаны компоненты самодельного зажигательного устройства.
Сообщается, что мужчина сознался и раскаялся в содеянном. Против него возбуждено уголовное дело по факту участия в террористической организации.
Ранее на железной дороге в Башкирии произошел взрыв, в результате которого с рельсов сошли 22 вагона с углем. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава офиса Зеленского Ермак обвинил депутатов Рады в действиях в интересах РФ
- Аналитик Беляев: Курс доллара к Новому году может достигнуть 100 рублей
- Жителя Набережных Челнов задержали за участие в террористической организации
- Потери ВСУ в Курской области превысили 30 500 военнослужащих
- Компартия Молдавии отказалась признать Санду легитимным президентом
- Константин Цзю выступил против приезда Хелиф на чемпионат России по боксу
- Более 50 картин составили программу кинофестиваля «Русское зарубежье»
- Партия социалистов в Молдавии опротестует результаты президентских выборов
- Замглавы дипмиссии Канады вызвали в МИД РФ
- Глава МИД Израиля посетит Нидерланды после избиения футбольных фанатов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru