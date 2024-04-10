В Бордо в ходе нападения с ножом убили человека
10 апреля 202422:31
Во французском Бордо один человек погиб и один получил ранения в результате нападения неизвестного с ножом, передает телеканал BFMTV со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По данным телеканал, число жертв может увеличиться. Пострадавшего доставили в больницу.
Подозреваемый убит сотрудниками правоохранительных органов. Мотивы нападавшего неизвестны.
В конце марта в столице Греции Афинах молодой человек совершил нападение на среднюю школу. Ранения получили ученик и директор учреждения, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru