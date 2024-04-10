В Бордо в ходе нападения с ножом убили человека

Во французском Бордо один человек погиб и один получил ранения в результате нападения неизвестного с ножом, передает телеканал BFMTV со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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По данным телеканал, число жертв может увеличиться. Пострадавшего доставили в больницу.

Подозреваемый убит сотрудниками правоохранительных органов. Мотивы нападавшего неизвестны.

В конце марта в столице Греции Афинах молодой человек совершил нападение на среднюю школу. Ранения получили ученик и директор учреждения, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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