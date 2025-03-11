ФСБ задержала планировавшего теракт в Валуйках жителя Белгорода

Сотрудники ФСБ и Центра противодействия экстремизму МВД задержали жителя Белгородской области, который планировал совершить теракт в Валуйках, а также диверсию, отравив российских военных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ по региону.

По данным спецслужбы, фигурант установил контакт с запрещенной в РФ террористической организацией и по заданию кураторов собирал сведения о дислокации и передвижениях российских войск в приграничье, планировал теракт и диверсию в отношении военных.

«Пресечена преступная деятельность гражданина России, 1976 года рождения, уроженца Белгородской области, задержанного с поличным при подготовке к совершению теракта и диверсии на территории Белгородской области», - рассказали в УФСБ.

Правоохранители возбудили уголовные дела о госизмене, попытке участия в деятельности террористической организации, приготовлении к диверсии и теракту, незаконном приобретении и хранении взрывчатки. Уголовные статьи предусматривают наказание вплоть до пожизненного заключения.

Ранее ФСБ выявила предполагаемого организатора канала финансирования международной террористической организации в Томской области, напоминает РЕН ТВ.

