Жителя Магнитогорска задержали по обвинению в пропаганде терроризма

Отмечается, что поводом для задержания стал комментарий в интернете, размещенный еще в 2020 году в одном из интернет-сообществ города. В нем россиянин оправдывал террористическую деятельность и призывал к ее осуществлению других участников сообщества.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Ранее сотрудники силовых ведомств задержали в Екатеринбурге россиянина, который оправдывал теракт 2 апреля 2023 года в кафе «Патриот», в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

