Жителя Магнитогорска задержали по обвинению в пропаганде терроризма
Правоохранители задержали 54-летнего жителя Магнитогорска по обвинению в оправдании терроризма. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
Отмечается, что поводом для задержания стал комментарий в интернете, размещенный еще в 2020 году в одном из интернет-сообществ города. В нем россиянин оправдывал террористическую деятельность и призывал к ее осуществлению других участников сообщества.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.
Ранее сотрудники силовых ведомств задержали в Екатеринбурге россиянина, который оправдывал теракт 2 апреля 2023 года в кафе «Патриот», в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Более 160 человек эвакуированы в Красноярске из «Платинум-Арены» из-за пожара
- Зеленский: Украина не примет результаты переговоров без участия Киева
- Названа причина крушения танкера «Волгонефть-239» в Черном море
- РФС: Сборная РФ сыграет с Замбией, Нигерией и Белоруссией
- В Саудовской Аравии ещё не начали подготовку ко встрече Путина и Трампа
- Серийного маньяка задержали в Магнитогорске спустя семь лет поисков
- На танкере в порту Усть-Луга обнаружено третье повреждение после взрыва
- Гособвинение попросило посадить Блиновскую на шесть лет
- Трамп потребовал от агентства Reuters вернуть деньги, полученные от Пентагона
- Наехавшему на толпу в Мюнхене афганцу ранее отказали в убежище
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru