Жителя Екатеринбурга задержали за оправдание теракта в отношении Татарского
Сотрудники силовых ведомств задержали в Екатеринбурге россиянина, который оправдывал теракт 2 апреля 2023 года в кафе «Патриот», в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Об этом сообщил портал URA.RU.
Уточняется, что подозреваемый в своем комментарии в соцсетях оправдал действия исполнительницы теракта Дарьи Треповой (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), передавший начиненную взрывчаткой статуэтку военкору.
Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».
Ранее следствием была установлена финансовая связь между гибелью военкора Владлена Татарского и покушением на писателя Захара Прилепина. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru