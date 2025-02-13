Жителя Екатеринбурга задержали за оправдание теракта в отношении Татарского

Сотрудники силовых ведомств задержали в Екатеринбурге россиянина, который оправдывал теракт 2 апреля 2023 года в кафе «Патриот», в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Об этом сообщил портал URA.RU.

Следствие связало убийство Татарского с покушением на Прилепина

Уточняется, что подозреваемый в своем комментарии в соцсетях оправдал действия исполнительницы теракта Дарьи Треповой (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), передавший начиненную взрывчаткой статуэтку военкору.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».

Ранее следствием была установлена финансовая связь между гибелью военкора Владлена Татарского и покушением на писателя Захара Прилепина. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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