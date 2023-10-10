Жителя Ленобласти заподозрили в расчленении собутыльника
Жителя города Приозерска Ленинградской области заподозрили в убийстве и расчленении собутыльника, сообщила региональная прокуратура.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. По данным следствия, 8 октября в квартире подозреваемого обнаружили тело 44-летнего мужчины без верхних конечностей и с многочисленными колото-резаными ранами.
Прокуратура попросила заключить подозреваемого под стражу до 7 декабря 2023 года. Приозерский городской суд поддержал позицию надзорного ведомства.
По данным источника РИА Новости, часть останков тела убитого обнаружили в холодильнике.
Ранее сообщалось, что следователи заподозрили 89-летнего пенсионера из Москвы в расчленении собственной жены, передает «Радиоточка НСН».
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