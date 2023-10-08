На Урале тело пенсионера несколько дней пролежало возле поликлиники

По информации ведомства, тело 84-летнего мужчины лежало возле медучреждения несколько дней.

Пенсионер обращался в поликлинику с жалобами на состояние здоровья. Врачи отпустили его домой через несколько часов после приема.

«Выйдя из медицинского учреждения, пенсионер на тропинке вблизи него упал и впоследствии скончался», - говорится в заявлении прокуратуры.

Надзорное ведомство организовало проверку в связи с возможными нарушениями при оказании медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что в Новгородской области пенсионер заблудился в лесу и провел там девять дней, передает «Радиоточка НСН».

