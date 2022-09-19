Жителя Кузбасса посадили за призывы убить президента РФ
Житель Прокопьевска, призывавший к убийству президента РФ, признан виновным в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, сообщает пресс-служба УФСБ по Кемеровской области.
В сообщении говорится, что летом 2021 года 41-летний мужчина в социальной сети в «ВКонтакте» «призывал к совершению посягательств на жизнь президента РФ в целях прекращения его государственной деятельности».
Первый Восточный окружной военный суд приговорил гражданина к лишению свободы на срок один год и шесть месяцев колонии-поселения. Также ему запретили в течение двух лет размещать обращения и иные материалы в интернете.
Ранее в Аргентине неизвестный попытался выстрелить в лицо экс-президента Кристине Фернандес де Киршнер, однако оружие не сработало, сообщает телеканал «360».
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