Жителя Кузбасса посадили за призывы убить президента РФ

В сообщении говорится, что летом 2021 года 41-летний мужчина в социальной сети в «ВКонтакте» «призывал к совершению посягательств на жизнь президента РФ в целях прекращения его государственной деятельности».

Первый Восточный окружной военный суд приговорил гражданина к лишению свободы на срок один год и шесть месяцев колонии-поселения. Также ему запретили в течение двух лет размещать обращения и иные материалы в интернете.

Ранее в Аргентине неизвестный попытался выстрелить в лицо экс-президента Кристине Фернандес де Киршнер, однако оружие не сработало, сообщает телеканал «360».

