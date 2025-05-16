Жителя Ижевска арестовали за призывы к уничтожению главы Дагестана

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». Мужчина будет находиться под стражей до 15 июля. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователя.

Следствие полагает, что арестованный совершил преступление в сентябре 2022 года, опубликовав соответствующий пост в одном из пабликов в соцсети «ВКонтакте».

Ранее суд Наурызбайского района Алматы приговорил местного блогера Темирлана Енсебека к пяти годам ограничения свободы по делу о разжигании национальной розни. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

