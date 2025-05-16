Жителя Ижевска арестовали за призывы к уничтожению главы Дагестана
Первомайский районный суд Ижевска арестовал за призывы к убийству главы Дагестана 37-летнего гражданина Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба суда.
В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». Мужчина будет находиться под стражей до 15 июля. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователя.
Следствие полагает, что арестованный совершил преступление в сентябре 2022 года, опубликовав соответствующий пост в одном из пабликов в соцсети «ВКонтакте».
Ранее суд Наурызбайского района Алматы приговорил местного блогера Темирлана Енсебека к пяти годам ограничения свободы по делу о разжигании национальной розни. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru