Жителя Брянской области задержали за сбор данных о силовиках и планирование теракта
ФСБ задержала жителя Брянской области, который собирал данные о передвижении сотрудников спецслужбы в приграничных районах и планировал теракт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства.
Отмечается, что злоумышленник был задержан с поличным. По данным ФСБ, житель региона собирал сведения о силовиках, впоследствии информация использовалась для нанесения ударов во время службы сотрудников в Стародубском районе. Кроме того, задержанный по заданию спецслужб Украины приобретал материалы для изготовления самодельного взрывного устройства и оборудовал тайники в Брянской области для совершения теракта.
Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статьям о приготовлении к совершению теракта, содействии террористической деятельности, посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru