Жителя Брянской области задержали за сбор данных о силовиках и планирование теракта

Отмечается, что злоумышленник был задержан с поличным. По данным ФСБ, житель региона собирал сведения о силовиках, впоследствии информация использовалась для нанесения ударов во время службы сотрудников в Стародубском районе. Кроме того, задержанный по заданию спецслужб Украины приобретал материалы для изготовления самодельного взрывного устройства и оборудовал тайники в Брянской области для совершения теракта.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статьям о приготовлении к совершению теракта, содействии террористической деятельности, посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа.

