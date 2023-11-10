Жителя Брянской области осудили по статье о реабилитации нацизма

Жителю Брянской области Тимофею Аверину назначили штраф в размере 45 тысяч рублей за реабилитацию нацизма. Приговор вынес Брянский областной суд. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судов общей юрисдикции Брянской области.

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Следствие установило, что 19-летний Аверин, будучи несовершеннолетним, размещал в соцсетях посты, содержащие ложные сведения о деятельности СССР во время Второй мировой войны, одобрение деяний коалиции Гитлера и оскорбления в адрес защитников Отечества и Дня Победы.

Осужденный признал свою вину и отметил, что разместил посты для провокации. По словам представителей суда, это первый подобный приговор в Брянской области.

Ранее Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга заключил в следственный изолятор местного жителя по обвинению в реабилитации нацизма. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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Фото: РИА Новости//Виталий Белоусов
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