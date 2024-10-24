Жителя Башкортостана обвинили в нападении на полицейского
Уголовное дело по факту нападения на полицейского возбудили краснодарские правоохранители против жителя Башкортостана Марата Абдюшева. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.
Кроме того, мужчину обвинили в хищении огнестрельного оружия.
Сообщается, что злоумышленник и его приятель были замечены сотрудниками патрульно-постовой службы ночью 24 октября. Правоохранители подошли к ним, чтобы проверить документы, однако мужчины попытались скрыться. В ходе погони Абдюшев нанес повреждения сотруднику правоохранительных органов в области тела и головы и похитил табельное оружие потерпевшего, который был госпитализирован.
Ранее неизвестный напал на полицейских в центре Вильнюса (столица Литвы). Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Госдума намерена ввести штрафы за продажу зажигалок несовершеннолетним
- Жителя Башкортостана обвинили в нападении на полицейского
- Александр Петров рассказал о мечте сняться у Тарантино
- Рэпер Гуф записал видео с извинениями после пьяного дебоша в бане
- В Москве пассажир угрожал машинисту метро игрушечным пистолетом
- В Польше назвали сроки закрытия консульства России в Познани
- Роскомнадзор: Число фишинговых атак за год выросло на 425 процентов
- «Неоднозначная позиция»: Группе «Звери» отказали в проведении концерта в Твери
- «Бывают и драки»: Путин ответил генсеку ООН на слова о мире как большой семье
- ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru