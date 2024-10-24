Жителя Башкортостана обвинили в нападении на полицейского

Кроме того, мужчину обвинили в хищении огнестрельного оружия.

Сообщается, что злоумышленник и его приятель были замечены сотрудниками патрульно-постовой службы ночью 24 октября. Правоохранители подошли к ним, чтобы проверить документы, однако мужчины попытались скрыться. В ходе погони Абдюшев нанес повреждения сотруднику правоохранительных органов в области тела и головы и похитил табельное оружие потерпевшего, который был госпитализирован.

Ранее неизвестный напал на полицейских в центре Вильнюса (столица Литвы). Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



