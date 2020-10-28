Жительницы Чикаго попытались зарезать охранника за требование надеть маску

Сёстры Джессика и Джейла Хилл из США обвиняются в покушении на убийство из-за требования надеть маски, сообщает Chicago Tribune.

Инцидент произошёл в одном из магазинов Чикаго, охранник которого подошёл к женщинам и потребовал надеть маски, а также использовать антисептик для рук. В ответ одна из сестер ударила мужчину мусорным ведром, после чего схватила его и удерживала за волосы, а другая нанесла охраннику 27 ножевых ранений с помощью небольшого ножа, спрятанного в расчёске.

К счастью, полученные ранения оказались не смертельны, и мужчине удалось задержать женщин до приезда полиции. После чего охранника доставили в больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь.

Джессике и Джейле Хилл были предъявлены обвинения в покушении на убийство. Адвокат сестёр заявил, что его подзащитные страдают от биполярного расстройства, а нападение на охранника является самозащитой. Однако убедить судью не удалось и в освобождении под залог женщинам отказали. Судебное заседание по делу состоится на следующей неделе.



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