Жительницу Подмосковья убила битой подруга ее бывшего мужа

Стали известны обстоятельства убийства жительницы Подмосковья, тело которой с проломленной головой нашли на старом кладбище возле деревни Новоселки.

29-летняя Оксана Моргунова вышла с работы 20 января, по пути домой должна была забрать детей из детсада. Однако за ними никто не пришел.

Тело матери-одиночки обнаружили спустя несколько дней. Коллеги погибшей вспомнили, что в день пропажи она разговаривала на выходе с проходной с какой-то девушкой. Вскоре последняя была задержана. Отпиралась 28-летняя подозреваемая недолго. Как оказалось, с Моргуновой расправилась близкая подруга ее бывшего мужа, сообщает сайт KP.Ru.

Издание подчеркивает, что задержанная приходится экс-супругу погибшей именно другом, так как девушка не интересуется противоположным полом.

«По ее словам, Моргунов в задушевных разговорах несколько раз жаловался ей, что Оксана не дает ему видеться с детьми», - рассказал изданию источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, подозреваемая вывезла Оксану в безлюдное место, там между женщинами произошел конфликт. Во время спора злоумышленница нанесла оппонентке смертельный удар битой по голове, после чего оттащила ее тело на кладбище.

Как отмечает сайт «Подмосковье сегодня», с Оксаной простились 29 января в Сергиевом посаде.

