Жительницу Красноярского края обвинили в убийстве своих детей

По версии следствия, преступление женщина совершила 25 июня 2024 года, когда ее супруг был на работе. Будучи нетрезвой, злоумышленница решила, что муж ей изменяет, и решила отомстить ему, изувечив детей.

После этого она вошла в спальню к детям и ударила ножом в шею старшую дочь, затем нанесла раны топором младшей дочери. Средняя шестилетняя сестра не пострадала. Младшая дочь погибла от травм, старшему ребенку оказали помощь в больнице.

Установлено, что фигурантка злоупотребляла алкоголем на протяжении несколько месяцев. Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила вменяемость преступницы, она помещена под стражу.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали двоих мужчин 1993 и 1998 годов рождения по подозрению в расправе над двумя своими знакомыми в Подмосковье. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

