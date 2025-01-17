Жительницу Красноярского края обвинили в убийстве своих детей

Жительнице Красноярского края предъявили обвинение в покушении на убийство и убийстве своих детей. Об этом сообщила пресс-служба главного управления Следственного комитета России по Красноярскому краю и Хакасии.

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По версии следствия, преступление женщина совершила 25 июня 2024 года, когда ее супруг был на работе. Будучи нетрезвой, злоумышленница решила, что муж ей изменяет, и решила отомстить ему, изувечив детей.

После этого она вошла в спальню к детям и ударила ножом в шею старшую дочь, затем нанесла раны топором младшей дочери. Средняя шестилетняя сестра не пострадала. Младшая дочь погибла от травм, старшему ребенку оказали помощь в больнице.

Установлено, что фигурантка злоупотребляла алкоголем на протяжении несколько месяцев. Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила вменяемость преступницы, она помещена под стражу.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали двоих мужчин 1993 и 1998 годов рождения по подозрению в расправе над двумя своими знакомыми в Подмосковье. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:ДетиПокушениеУбийствоКрасноярский Край

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