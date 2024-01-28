Жительница Тюмени упала в яму с кипятком
В Тюмени 21-летняя девушка упала в яму с кипятком и получила сильные ожоги, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Инцидент произошел на улице 50 лет ВЛКСМ. Девушка упала в яму, образовавшуюся на тротуаре после обвала асфальтового покрытия.
Потерпевшую госпитализиовали. В настоящий момент девушка находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
В декабре пять школьников в Ивановской области получили ожоги, провалившись в кипяток. Инцидент произошел в городе Южа недалеко от школы, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Нейросеть исполнила песни SHAMAN и «Ласкового мая» голосом Шевчука
- При атаке на базу США в Иордании погибли трое военных
- Жительница Тюмени упала в яму с кипятком
- Лукашенко упрекнул Украину в поиске «за морями лучшей жизни»
- В белгородском селе дрон-камикадзе атаковал экскаватор
- Умер актер из сериала «Отчаянные домохозяйки» Энрике Липораче
- СК возбудил дело после частичного обрушения дома в Ростове-на-Дону
- Sky News: восстановление Карла III после операции займет около месяца
- В Бельгии при крушении самолета погибли два человека
- МО: над Белгородской областью перехвачен беспилотник ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru