Жительница Тюмени упала в яму с кипятком

Инцидент произошел на улице 50 лет ВЛКСМ. Девушка упала в яму, образовавшуюся на тротуаре после обвала асфальтового покрытия.

Потерпевшую госпитализиовали. В настоящий момент девушка находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В декабре пять школьников в Ивановской области получили ожоги, провалившись в кипяток. Инцидент произошел в городе Южа недалеко от школы, передает «Радиоточка НСН».

