Двое попавших в кипяток подростков под Иваново находятся в реанимации
Двое из четверых подростков, попавших в больницу с ожогами из-за прорыва теплотрассы в городе Южа Ивановской области, находятся в реанимации. Пятый пострадавший получил лечение амбулаторно, у него легкие травмы, сообщил департамент здравоохранения региона. Все они получили ожоги ног.
По данным прокуратуры, дети обварились кипятком, провалившись в образовавшийся в результате прорыва теплотрассы провал грунта, утром во вторник, 12 декабря, по пути в школу. Школьникам от 9 до 16 лет.
СУСК возбудило дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Пострадавших детей доставили в новый ожоговый центр Ивановской областной детской клинической больницы. Лечение проводится с участием врачей ведущих профильных медицинских центров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru