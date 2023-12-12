Двое попавших в кипяток подростков под Иваново находятся в реанимации

Двое из четверых подростков, попавших в больницу с ожогами из-за прорыва теплотрассы в городе Южа Ивановской области, находятся в реанимации. Пятый пострадавший получил лечение амбулаторно, у него легкие травмы, сообщил департамент здравоохранения региона. Все они получили ожоги ног.

По данным прокуратуры, дети обварились кипятком, провалившись в образовавшийся в результате прорыва теплотрассы провал грунта, утром во вторник, 12 декабря, по пути в школу. Школьникам от 9 до 16 лет.