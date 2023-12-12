Двое попавших в кипяток подростков под Иваново находятся в реанимации

Двое из четверых подростков, попавших в больницу с ожогами из-за прорыва теплотрассы в городе Южа Ивановской области, находятся в реанимации. Пятый пострадавший получил лечение амбулаторно, у него легкие травмы, сообщил департамент здравоохранения региона. Все они получили ожоги ног.

По данным прокуратуры, дети обварились кипятком, провалившись в образовавшийся в результате прорыва теплотрассы провал грунта, утром во вторник, 12 декабря, по пути в школу. Школьникам от 9 до 16 лет.

В Ивановской области пять школьников упали в кипяток из-за провалившегося тротуара

СУСК возбудило дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Пострадавших детей доставили в новый ожоговый центр Ивановской областной детской клинической больницы. Лечение проводится с участием врачей ведущих профильных медицинских центров.

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ФОТО: Департамент строительства Москвы
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