Жительница Тульской области осуждена за убийство новорожденного

Ахмедова Л.А. была признана виновной Алексинским межрайонным судом по статье 106 УК (убийство матерью новорожденного ребенка). Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года.

Приговор пока не вступил в законную силу, и до этого момента Ахмедова Л.А. будет находиться под подпиской о невыезде, передает «Радиоточка НСН».

