Жительница Тульской области осуждена за убийство новорожденного
Жительницу Тульской области приговорили к двум годам и 10 дням принудительных работ за убийство новорожденного ребенка, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.
Суд установил, что женщина скрывала свою беременность летом 2022 года. В феврале она родила в квартире знакомой, где после родов задушила новорожденного. В ведомстве уточнили, что женщина испытывала материальные трудности. Спустя несколько дней тело ребенка она похоронила в коробке из-под обуви в лесу.
Ахмедова Л.А. была признана виновной Алексинским межрайонным судом по статье 106 УК (убийство матерью новорожденного ребенка). Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года.
Приговор пока не вступил в законную силу, и до этого момента Ахмедова Л.А. будет находиться под подпиской о невыезде, передает «Радиоточка НСН».
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