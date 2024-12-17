Жительница Тульской области осуждена за убийство новорожденного

Жительницу Тульской области приговорили к двум годам и 10 дням принудительных работ за убийство новорожденного ребенка, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Суд установил, что женщина скрывала свою беременность летом 2022 года. В феврале она родила в квартире знакомой, где после родов задушила новорожденного. В ведомстве уточнили, что женщина испытывала материальные трудности. Спустя несколько дней тело ребенка она похоронила в коробке из-под обуви в лесу.

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Ахмедова Л.А. была признана виновной Алексинским межрайонным судом по статье 106 УК (убийство матерью новорожденного ребенка). Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года.

Приговор пока не вступил в законную силу, и до этого момента Ахмедова Л.А. будет находиться под подпиской о невыезде, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:Тульская ОбластьНоворождённыйУбийство

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