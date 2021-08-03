Жительница Приморья умерла из-за аномальной жары
Жительница города Артем Приморского края умерла из-за аномальной жары. Об этом сообщает «Общественное телевидение Приморья». Источник отмечает, что женщина находилась на даче. Она потеряла сознание из-за духоты, упала и получила ушиб. После того, как она очнулась, родственники отвезли её в травмпункт, где женщина вновь потеряла сознание.
Сотрудники травмпункта вызвали скорую, бригада проводила реанимационные мероприятия в течение получаса, однако, несмотря на оказанную помощь, жительница Приморского края умерла.
Между тем, в начале июля более 700 человек стали жертвами аномальной жары в Канаде. Об этом сообщила служба судмедэкспертизы провинции Британская Колумбия.
«Мы публикуем эту информацию, поскольку считается, что экстремальные погодные условия, которые пережила Британская Колумбия на прошлой неделе, являются существенным фактором, способствующим увеличению числа смертей», — отметила главный судмедэксперт провинции Лиза Лапойнт.
По словам Лапойнт, за неделю служба получила множество сообщений о внезапных смертях. Судмедэксперт подчеркнула, что до наступления аномальной жары в последние три-пять лет были зафиксированы три летальных исхода из-за жаркой погоды.
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