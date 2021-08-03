Жительница Приморья умерла из-за аномальной жары

Жительница города Артем Приморского края умерла из-за аномальной жары. Об этом сообщает «Общественное телевидение Приморья». Источник отмечает, что женщина находилась на даче. Она потеряла сознание из-за духоты, упала и получила ушиб. После того, как она очнулась, родственники отвезли её в травмпункт, где женщина вновь потеряла сознание.

Сотрудники травмпункта вызвали скорую, бригада проводила реанимационные мероприятия в течение получаса, однако, несмотря на оказанную помощь, жительница Приморского края умерла.