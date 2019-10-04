Жительница Подольска перевела мошенникам миллион рублей

Отмечается, что злоумышленники по телефону убедили женщину перевести им деньги. Они аргументировали это необходимостью обезопасить денежные средства, поскольку были зафиксированы попытки их незаконного снятия.

Прокуратура возбудило уголовное дело по факту хищения денег. Устанавливаются личности преступников.

Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в эфире НСН рассказал, что проблема мошенничества с банковскими картами приобрела масштаб бедствия. И виной тому нерасторопность как регулятора, так и операторов.

