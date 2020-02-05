Жительница Подмосковья забила битой знакомую на пустыре
В подмосковном Сергивом Посаде задержана женщина, которая подозревается в убийстве своей знакомой.
Тело 29-летней местной жительницы нашли на территории кладбища 26 января. Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы.
Вскоре была задержана подозреваемая. По версии следствия, 20 января она созвонилась с жертвой и договорилась о встрече. Они отъехали в безлюдное место, где злоумышленница в ходе ссоры ударила оппонентку битой по голове. Удар оказался смертельным.
После расправы подозреваемая оттащила тело жертвы на кладбище. На допросе она созналась в преступлении, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».
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