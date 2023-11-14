Аферисты обманули трех петербургских пенсионеров на 13 млн рублей
Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга задержали злоумышленников, обманувших троих пенсионеров на общую сумму 13 млн рублей. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Об этом сообщило издание «Фонтанка».
Отмечается, что с 68-летним пенсионером 8 ноября связался неизвестный, представившийся сотрудником банка. Злоумышленник сообщил потерпевшему, что с его счета пытаются похитить денежные средства. Чтобы сберечь свои деньги, мужчин перевел на якобы безопасный счет 3,3 млн рублей.
Аналогичным образом аферисты выманили у пенсионерки 2,3 млн рублей. Еще одна женщина лишилась не только денег, но и квартиры: ей был нанесен ущерб на сумму 7,3 млн рублей.
Ранее петербургские полицейские задержали группу злоумышленников, обманувших пенсионеров под видом электриков и установщиков пластиковых окон почти на два миллиона рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru