Аферисты обманули трех петербургских пенсионеров на 13 млн рублей

Отмечается, что с 68-летним пенсионером 8 ноября связался неизвестный, представившийся сотрудником банка. Злоумышленник сообщил потерпевшему, что с его счета пытаются похитить денежные средства. Чтобы сберечь свои деньги, мужчин перевел на якобы безопасный счет 3,3 млн рублей.

Аналогичным образом аферисты выманили у пенсионерки 2,3 млн рублей. Еще одна женщина лишилась не только денег, но и квартиры: ей был нанесен ущерб на сумму 7,3 млн рублей.

Ранее петербургские полицейские задержали группу злоумышленников, обманувших пенсионеров под видом электриков и установщиков пластиковых окон почти на два миллиона рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

