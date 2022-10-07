СМИ: в Курской области неизвестные устроили перестрелку с сотрудниками ФСБ
Четверо неизвестных устроили перестрелку с сотрудниками ФСБ в Курской области, сообщает Telegram-канал Baza.
По данным канала, инцидент произошёл ночью 7 октября в районе хутора Кучеров. Силовики решили проверить документы у четырех подозрительных граждан, которые оказали вооружённое сопротивление, а затем скрылись в лесном массиве.
Сообщается, что мужчины были одеты в камуфляжную форму и с рюкзаками за спиной. В настоящий момент ведётся розыск.
Ранее сотрудники ФСБ задержали членов законспирированной ячейки террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) за подготовку теракта в Ставрополе, сообщает RT.
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