СМИ: в Екатеринбурге женщина задушила троих детей

По данным издания, жертвами женщины стали её сыновья 15 и 10 лет, а также пятимесячная дочь. Предполагаемую убийцу обнаружили лежащей на телах мальчиков, которых она задушила.

Отмечается, что данная семья недавно переехала в Екатеринбург из Калуги и считалась благополучной.

Ранее в Ленинградской области спустя 17 лет нашли убийцу девушки в поселке под Гатчиной, сообщают «Невские новости».