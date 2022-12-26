СМИ: в Екатеринбурге женщина задушила троих детей
В Екатеринбурге женщина убила собственных детей, заявив, что в них вселились бесы. Об этом со ссылкой на источник сообщает KP.RU.
По данным издания, жертвами женщины стали её сыновья 15 и 10 лет, а также пятимесячная дочь. Предполагаемую убийцу обнаружили лежащей на телах мальчиков, которых она задушила.
Отмечается, что данная семья недавно переехала в Екатеринбург из Калуги и считалась благополучной.
Ранее в Ленинградской области спустя 17 лет нашли убийцу девушки в поселке под Гатчиной, сообщают «Невские новости».
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