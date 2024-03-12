Жительница Белгорода рассказала, что ВСУ обстреливают регион без перерывов

«В пять утра объявили тревогу, в семь часов начала орать сирена. Беспилотники сбивали над городом даже с рук», — сообщила она.

Жительница также отметила, что общественный транспорт в регионе не ходит уже на протяжении 10 часов.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что как минимум два человека пострадали при атаке беспилотника на здание администрации Белгорода. Уточняется, что одна из пострадавших получила осколочные ранения, вторая — контузию, передает «Радиоточка НСН».

