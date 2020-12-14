Жительница Башкирии застряла в заборе и замерзла насмерть
14 декабря 202008:36
В Чишминском районе Башкирии женщина застряла в заборе и замерзла насмерть, сообщает ГТРК «Башкортостан».
Тело женщины нашли на металлической ограде, личность погибшей и обстоятельства происшествия выясняются, следствия не подозревает криминального характера случившегося.
Идет доследственная проверка.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,6 млн+28 137 / сут.
Умерли
46 453+560 / сут.
Выздоровели
2,1 млн+26 118 / сут.
- Тяжёлая ракета «Ангара-А5» успешно доставила в космос макет спутника
- Росавиация представит в 2021 году новые меры господдержки авиакомпаний
- На Сахалин и Курилы надвигается циклон
- Более 60 талибов ликвидированы в Афганистане
- Минобороны отметило рост разведактивности у границ России в 2020 году
12 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru