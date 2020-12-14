Жительница Башкирии застряла в заборе и замерзла насмерть

В Чишминском районе Башкирии женщина застряла в заборе и замерзла насмерть, сообщает ГТРК «Башкортостан».

Тело женщины нашли на металлической ограде, личность погибшей и обстоятельства происшествия выясняются, следствия не подозревает криминального характера случившегося.

Идет доследственная проверка.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПроисшествиеБашкирия
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