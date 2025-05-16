Жители Туапсе задержали за финансирование ВСУ

В ведомстве уточнили, что деньги от подозреваемого поступали на биткоин-кошелек. При обыске у него были найдены наркотики, прицелы и незарегистрированное оружие.

Против фигуранта возбудили уголовное дело по статье «Государственная измена», ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее жителя Луганщины арестовали за изготовление взрывного устройства, которое он собирался использовать для последующего теракта на территории региона по заданию Украины. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

