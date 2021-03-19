Семьям жертв взрыва в жилом доме в Химках выплатят по 1 млн рублей

Министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская заявила, что семьям погибших и пострадавших при взрыве в Химках будет предоставлена материальная помощь, сообщает ТАСС.

По её словам, размер компенсации за тяжкий вред здоровью составит 500 тысяч рублей, при повреждениях средней тяжести - 300 тысяч рублей, за лёгкий вред здоровью - 100 тысяч рублей,

«Один миллион рублей будет выплачен семьям за погибшего в результате взрыва», - сказала Фаевская.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хлопка бытового газа в Химках, из-за чего обрушились перекрытия многоэтажного дома и загорелись пять квартир, сообщает РИА ФАН. По официальным данным погибли три человека, в том числе двое детей.



Состояние четверых пострадавших оценивается как тяжелое и средней тяжести, передает RT.

