Семьям жертв взрыва в жилом доме в Химках выплатят по 1 млн рублей
Министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская заявила, что семьям погибших и пострадавших при взрыве в Химках будет предоставлена материальная помощь, сообщает ТАСС.
По её словам, размер компенсации за тяжкий вред здоровью составит 500 тысяч рублей, при повреждениях средней тяжести - 300 тысяч рублей, за лёгкий вред здоровью - 100 тысяч рублей,
«Один миллион рублей будет выплачен семьям за погибшего в результате взрыва», - сказала Фаевская.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хлопка бытового газа в Химках, из-за чего обрушились перекрытия многоэтажного дома и загорелись пять квартир, сообщает РИА ФАН. По официальным данным погибли три человека, в том числе двое детей.
Состояние четверых пострадавших оценивается как тяжелое и средней тяжести, передает RT.
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