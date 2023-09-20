Жители разрушенного дома в Балашихе раскрыли подробности ЧП

Жители дома на улице Октябрьской в подмосковной Балашихе, разрушенного взрывом, рассказали, как все происходило.

По словам мужчины с восьмого этажа, взрыв на четвертом этаже произошел после глухого хлопка, запахло гарью. Еще один очевидец рассказала, что от взрыва пострадали соседние подъезды, сообщает Life.ru.

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Взрыв в многоэтажном доме в Балашихе прогремел утром 20 сентября, обрушились третий, четвертый и пятый этажи, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Позже при поисковых работах произошло обрушение стены. Сообщалось о трех погибших жителях дома. Два сотрудника МЧС, попавших под повторное обрушение конструкций дома после взрыва в подмосковной Балашихе, погибли. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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ФОТО: РИА Новости
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