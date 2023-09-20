В Балашихе из-под завалов достали всех спасателей
20 сентября 202312:26
Всех троих спасателей, которые попали под завал при обрушении плиты на верхнем этаже в доме в подмосковной Балашихе, достали из-под завалов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
«Троих спасателей извлекли из-под завалов и передали медикам», - сказал собеседник агентства.
Взрыв в многоэтажке в Балашихе прогремел утром 20 сентября, в результате обрушились третий, четвертый и пятый этажи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru