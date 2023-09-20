В Балашихе из-под завалов достали всех спасателей

Всех троих спасателей, которые попали под завал при обрушении плиты на верхнем этаже в доме в подмосковной Балашихе, достали из-под завалов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Стена дома в Балашихе обрушилась при поисковых работах
«Троих спасателей извлекли из-под завалов и передали медикам», - сказал собеседник агентства.

Взрыв в многоэтажке в Балашихе прогремел утром 20 сентября, в результате обрушились третий, четвертый и пятый этажи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОбрушениеБалашиха

Горячие новости

Все новости

партнеры