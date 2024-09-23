Жители Приморья погибли после нападения медведя
Жители Приморья погибли после нападения медведя у себя на даче, сообщило управление министерства природы по региону в своем Telegram-канале.
Трагедия произошла в минувшие выходные. Отец и его взрослый сын находились на дачном участке, когда к ним забежал медведь. После нападения животного мужчины получили тяжелые травмы, спасти их не удалось.
В данный момент специалисты охотнадзора принимают меры по выслеживанию агрессивного хищника.
Ранее стало известно о смертельном нападении медведя на человека на Камчатке в Елизовском районе, Следственный комитет проводит проверку, передает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru