Жители подтопленного села в Бурятии шли домой по железной дороге 12 километров

Мужчина отметил, что несмотря на то, что вода спала, в поселке еще никто не приступил к ремонту дорог. По его словам, большая часть жителей работает в соседнем населенном пункте, и люди уже трое суток не могут попасть домой. Так, некоторым пришлось пройти 12 километров по железнодорожным путям, чтобы вернуться в поселок.

В Бурятии 3 августа ввели режим ЧС республиканского уровня из-за паводков. Причиной стал перелив дамбы на Хонхолойском водохранилище в Мухоршибирском районе и подъем уровня рек в Тарбагатайском районе, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



