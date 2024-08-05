Жители подтопленного села в Бурятии шли домой по железной дороге 12 километров
В результате паводка в селе Шабур в Бурятии жителям пришлось идти 12 километров по железнодорожным путям, чтобы попасть домой, рассказал местный житель. Его слова приводит «Газета.Ru».
Мужчина отметил, что несмотря на то, что вода спала, в поселке еще никто не приступил к ремонту дорог. По его словам, большая часть жителей работает в соседнем населенном пункте, и люди уже трое суток не могут попасть домой. Так, некоторым пришлось пройти 12 километров по железнодорожным путям, чтобы вернуться в поселок.
В Бурятии 3 августа ввели режим ЧС республиканского уровня из-за паводков. Причиной стал перелив дамбы на Хонхолойском водохранилище в Мухоршибирском районе и подъем уровня рек в Тарбагатайском районе, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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