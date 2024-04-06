Жители Орска сообщают про еще один прорыв дамбы в районе Старого города

По данным очевидцев, поток воды из реки Урал хлынул через сооружение в районе улицы Борисоглебской в поселке Никель. Местные пишут, что МЧС начало эвакуацию жителей поселка. Официальной информации пока нет.

По последним данным, в Орске подтоплено более 4,4 тысячи домов. По информации Минздрава, в зону подтопления попали шесть учреждений здравоохранения, 88 пациентов, в том числе один ребенок, переведены в другие стационары города.

Ранее глава Оренбургской области Денис Паслер принял решение вдвое увеличить выплаты для пострадавших от паводка в Оренбургской области, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

