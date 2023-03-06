Жители Кубани получили фейковые сообщения о воздушной тревоге
Жители нескольких городов Краснодарского края получили в соцсетях и мессенджерах сообщения об угрозе авиаудара. Региональный оперштаб в своем Telegram-канале сообщил, что они не соответствуют действительности. Жителей также посоветовали доверять только информации с официальных ресурсов.
В конце февраля пресс-службе МЧС РФ сообщила, что из-за взлома серверов радиостанций и телеканалов в ряде российских регионов в эфире прозвучала ложная информация о воздушной тревоге. Из-за этого краснодарские власти заявили об отмене ранее запланированной проверки систем оповещения в регионе.
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