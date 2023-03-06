Жители Кубани получили фейковые сообщения о воздушной тревоге

Жители нескольких городов Краснодарского края получили в соцсетях и мессенджерах сообщения об угрозе авиаудара. Региональный оперштаб в своем Telegram-канале сообщил, что они не соответствуют действительности. Жителей также посоветовали доверять только информации с официальных ресурсов.