Жители Кубани получили фейковые сообщения о воздушной тревоге

Жители нескольких городов Краснодарского края получили в соцсетях и мессенджерах сообщения об угрозе авиаудара. Региональный оперштаб в своем Telegram-канале сообщил, что они не соответствуют действительности. Жителей также посоветовали доверять только информации с официальных ресурсов.

МЧС на неопределенный срок перенесло проверки систем оповещения в регионах

В конце февраля пресс-службе МЧС РФ сообщила, что из-за взлома серверов радиостанций и телеканалов в ряде российских регионов в эфире прозвучала ложная информация о воздушной тревоге. Из-за этого краснодарские власти заявили об отмене ранее запланированной проверки систем оповещения в регионе.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФейкАвиаударКраснодарский Край
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