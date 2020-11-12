Лавров рассказал, когда будет определен статус Нагорного Карабаха

Статус Нагорного Карабаха будет определен после прояснения прав всех категорий жителей региона. Об этом сообщил в ходе интервью российским и иностранным СМИ глава МИД России Сергей Лавров.

Дипломат подчеркнул необходимость восстановления на этой территории межэтнического и межконфессионального мира. Для этого, по его словам, нужно восстановить храмы и мечети, наладить нормальную жизнь, чтобы там снова вместе жили представители всех национальностей, всех религий.

Лавров отметил, что сделать это непросто, поэтому и о сроках решения вопроса о статусе этой территории говорить пока рано, передает ТАСС.

Лавров также считает, что к восстановлению памятников культуры в Нагорном Карабахе необходимо привлечь экспертов ЮНЕСКО, передает РЕН ТВ.

Президент России Владимир Путин подписал сегодня указ о мерах по поддержанию мира в Нагорном Карабахе, пишут «Известия».

