Жители Евпатория сообщили о работе систем ПВО в городе

«Газпром» приостановит на три дня перекачку по «Северному потоку» США передадут Украине передвижные ЗРК NASAMS Почти 90 жителей эвакуированы из окрестностей загоревшегося склада боеприпасов в Белгородской области Главный внештатный нарколог Минздрава Брюн задержан в Москве Эфиопские пилоты в ходе полёта проспали аэропорт назначения