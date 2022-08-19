Жители Евпатория сообщили о работе систем ПВО в городе
19 августа 202220:43
Жители Евпатория (Крым) сообщили о работе систем противовоздушной обороны в городе. Об этом сообщается в новостных телеграм-каналах.
По данным местных жителей, в воздухе прозвучало два громких взрыва.
Советник главы Крыма Крючков предварительно подтвердил, что в городе сработала система ПВО, пишет ТАСС. По его словам, Крым находится под надежной защитой.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru