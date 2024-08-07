Жители Дербента остались без воды

Жители дагестанского города Дербент остались без водоснабжения из-за аварии на водоводе, сообщает «Интерфакс».

В Дербенте госпитализировали 10 спортсменов с отравлением

В настоящее время ведутся работы по устранению утечки на водоводе, из-за которой нарушено водоснабжение в Дербенте, заявили в местной городской администрации.

«На месте крупной утечки находятся специалисты МУП "Дербентские магистральные водоводы"», - заявили в пресс-службе мэрии.

Причины аварии и сроки полного восстановления водоснабжения в городе пообещали сообщить позднее.

Ранее в Дербенте загорелась крыша многоэтажного дома, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Вадим Жернов
ТЕГИ:ЖКХВодаАварияДагестан

Горячие новости

Все новости

партнеры