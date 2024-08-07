Жители Дербента остались без воды
Жители дагестанского города Дербент остались без водоснабжения из-за аварии на водоводе, сообщает «Интерфакс».
В настоящее время ведутся работы по устранению утечки на водоводе, из-за которой нарушено водоснабжение в Дербенте, заявили в местной городской администрации.
«На месте крупной утечки находятся специалисты МУП "Дербентские магистральные водоводы"», - заявили в пресс-службе мэрии.
Причины аварии и сроки полного восстановления водоснабжения в городе пообещали сообщить позднее.
Ранее в Дербенте загорелась крыша многоэтажного дома, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru