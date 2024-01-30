СМИ: На московской ТЭЦ-23 произошел пожар
30 января 202421:48
Очевидцы сообщили о пожаре на ТЭЦ-23 на Монтажной улице в Восточном административном округе Москвы. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По информации издания, очевидцы услышали хлопок, после чего появилась яркая вспышка. Предварительной причиной может быть взрыв трансформатора вследствие коротного замыкания.
На место прибыли специалисты. Подробности уточняются.
Во вторник, 30 января, в Москве на улице Гиляровского произошел пожар в здании, где расположен столичный комитет КПРФ, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru