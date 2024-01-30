СМИ: На московской ТЭЦ-23 произошел пожар

Очевидцы сообщили о пожаре на ТЭЦ-23 на Монтажной улице в Восточном административном округе Москвы. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Вспышку в небе над Подольском объяснили коротким замыканием

По информации издания, очевидцы услышали хлопок, после чего появилась яркая вспышка. Предварительной причиной может быть взрыв трансформатора вследствие коротного замыкания.

На место прибыли специалисты. Подробности уточняются.

Во вторник, 30 января, в Москве на улице Гиляровского произошел пожар в здании, где расположен столичный комитет КПРФ, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:МоскваПожар

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