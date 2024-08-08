Жителей приграничного села Белгородской области попросили выехать из-за обстрелов
Жителям села Колотиловка Белгородской области порекомендовали временно покинуть населенный пункт на фоне участившихся обстреов со стороны ВСУ, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, представители местной городской власти готовы оказать жителям необходимую помощь.
Гладков добавил, что лично посетил пункт временного размещения (ПВР), и уточнил, что местные жители положительно оценивают предоставляемые условия.
Ранее сообщалось, что при обстреле села Бессоновка Белгородского района был ранен мирный житель, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru