«Сотня взрывов и огонь»: Жители Суджи рассказали об атаке на город
В Судже много разрушенных домов, загорелся газопровод, а детей пришлось вывозить под огнем, при этом из города еще можно выехать, сообщили в эфире НСН местные жители.
Жители Суджи в Курской области, которым удалось покинуть город, в интервью НСН подтвердили, что там много разрушений, нет электричества и отсутствует мобильная связь. При этом мирные жители все еще могут выехать из города, слухи о его окружении не подтверждаются.
В Курской области второй день продолжаются бои с формированиями ВСУ, прорвавшимися через российскую границу. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, что 6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек попытались захватить «участок территории» Суджинского района.
«Мы проснулись 6 августа около трех утра от сильнейших взрывов, которые сначала были далеко, а потом, казалось, что у самого дома. Было страшно, с каждым взрывом казалось, что всё. Я не знаю, каким чудом уцелела наша машина и дом. Между взрывами мы рассчитывали время, когда немножко притихало на какие-то минуты, посадили трехлетнюю дочку на машину, выехали из города и ехали с огромной скоростью. Сейчас уже подтвердилось, что трассы обстреливаются, там много сгоревших машин. Вся моя семья выехала из города на машинах и по родственникам, мы сейчас уже в Москве», - рассказала НСН коренная жительница Суджи Ирина.
По ее словам, в городе много разрушенных домов, там горел газопровод, а электричество «перебили».
«Когда я выезжала, спустя два часа после начала, уже было около ста взрывов, горел газопровод, света уже не было, перебили, и на связь не выходят те, кто там. Мы не знаем, что с ними. Разрушений очень много – и частных домов, и муниципальных учреждений. Глядя на это, невозможно сдержать слезы. Мы оставили дома кота, думая, что еще сможем вернуться, но пока не можем, душа разрывается на части. Мы смотрим на видео, которые попадаются в сети, знаем там каждую улочку, очень много сгоревших домов, ракеты летят, падают на родные улицы», - подчеркнула собеседница НСН.
Со своей стороны, сотрудник одного из местных предприятий сообщил НСН на условиях анонимности, что в городе нет света и мобильной связи.
«Я выехал из Суджи. Сейчас информации никакой. Я точно знаю, что там нет электроэнергии, это 100%, а вся связь, скорее всего, завязана на электроснабжении. Возможно, мобильная связь глушится. Те, кто оттуда выезжает, появляются в сети. Кто сам может оттуда выехать, выезжает, у кого нет возможности – не выезжают», - сказал собеседник НСН.
Житель Суджи Алексей, который планировал вернуться в город из командировки, подтвердил НСН, что мирные жители могут выехать из города. При этом он обеспокоен судьбой родственников, которые не выходят на связь.
«Там моя мама и брат с его семьей, но они на связь не выходят давно. Не знаю насчет эвакуации - ведется или не ведется, хотя мне только что друг позвонил и сказал, что какой-то парень выехал час назад оттуда, говорит, что все нормально. Я читаю все эти новости о том, что город якобы окружили, и в шоке, потому что не знаю, как мне маму забрать, она старенькая, 78 лет. Брат в "Газпроме" работает. Не знаю, что с ним. Если они зашли в Гончаровку, филиал "Газпрома" прямо на самой границе», - рассказал Алексей.
Член комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин, родившийся в Суджанском районе, ранее сообщил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что обстановка в Судже «пока не успокаивается». При этом он подчеркнул, что ситуация в городе хоть и непростая, но «управляемая с нашей стороны».
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