«Сотня взрывов и огонь»: Жители Суджи рассказали об атаке на город

Жители Суджи в Курской области, которым удалось покинуть город, в интервью НСН подтвердили, что там много разрушений, нет электричества и отсутствует мобильная связь. При этом мирные жители все еще могут выехать из города, слухи о его окружении не подтверждаются.

В Курской области второй день продолжаются бои с формированиями ВСУ, прорвавшимися через российскую границу. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, что 6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек попытались захватить «участок территории» Суджинского района.