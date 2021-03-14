Жителей Иркутской области из-за сильного ветра попросили не сжигать Масленицу
В Иркутской области ГУ МЧС России по региону зафиксировал штормовой ветер, скорость которого достигает 27 м/c, местами - до 35 м/с. Об этом сообщает «Интерфакс» 14 марта.
Спасатели призвали местных жителей из-за непогоды не проводить обряд сжигания Масленицы.
В 78 населенных пунктах в 16 муниципальных образованиях в превентивных целях временно отключено электричество. Электроснабжение планируют возобновить в 18:00 (мск) в воскресенье.
В связи с метелью и порывами ветра до 35 м/с в акватории озера Байкал возникла опасность для передвижения автомобилей по ледовой переправе на остров Ольхон. В связи с этим спасатели рекомендуют воздержаться от поездок по ней.
Масленичную неделю православные христиане празднуют перед Великим постом. По традиции, заключительный день сопровождается народными гуляниями с угощением блинами и сжиганием фигуры Масленицы – символа уходящей зимы.
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