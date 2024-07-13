Под Севастополем локализовали пожар на площади в 4 гектара
Под Севастополем в Верхнесадовом локализовали пожар на площади в четыре гектара. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, угрозы распространения возгорания на дома больше нет. Развожаев добавил, что для тушения пожара были привлечены сотрудники МЧС, Лесхоза и Спасательной службы Севастополя, которым удалось потушить открытое возгорание. При этом отмечается, что пока на месте тушения пожара продолжают работать шесть автоцистерн.
До этого глава города сообщил, что 13 июля в Верхнесадовом загорелись кустарник, лес и трава. Изначально сообщалось, что общая площадь возгорания составляла 2,5 гектара.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Ставрополе в садовом товариществе «Ветерок» загорелись десять дачных домов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru