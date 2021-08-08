Жителей двух сел Якутии отселят из-за угрозы лесных пожаров
Власти организуют отселение жителей якутских сел Кальвицы и Харыялах, поскольку им угрожают лесные пожары. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.
Такое решение приняли накануне во время заседания оперативного штаба по охране лесов. В село Кальвица Кобяйского улуса направлены катер и паром, кроме того, на помощь вылетел вертолет Ми-8 с водосливным устройством.
По словам главы Кобяйского улуса Ивана Левина, угрожающий селу Кальвица пожар возник после замыкания электричества в результате падения опоры ЛЭП из-за ветра.
Из села Харыялах Намского улуса уже отселены 60 человек. Огонь находится в четырех километрах от села. Пожар тушат 47 человек, прибыл вертолет Ми-8 с водосливным устройством.
По данным оперативного штаба на воскресенье, лесные пожары угрожают более чем десятку населенных пунктов в семи районах республики. На территории Якутии введен режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров.
Ранее президент России Владимир Путин назвал причину природных пожаров и наводнений в России.
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