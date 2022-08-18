Жителей двух сел эвакуируют из-за пожара на складе боеприпасов в Белгородской области
18 августа 202221:20
Жителей двух сел в Белгородской области эвакуируют в связи с пожаром на складе боеприпасов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава регионе Вячеслав Гладков.
Речь идет о селах Тимоново и Солоти.
Ранее сообщалось, что в результате пожара пострадавших нет.
В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,0 млн+35 809 / сут.
Умерли
383 тыс.+62 / сут.
Выздоровели
18,2 млн+21 491 / сут.
- В Крыму сработала система ПВО
- Жителей двух сел эвакуируют из-за пожара на складе боеприпасов в Белгородской области
- Генсек ООН: Продовольственный кризис не решить без РФ
- Белгородский губернатор сообщил о пожаре на складе боеприпасов в регионе
- В Саратове женщина подозревается в убийстве своего новорожденного ребенка
- Дзюба подписал контракт с «Адана Демирспор» по схеме 1+1
- Зеленский потребовал особые условия для переговоров с Россией
- ООН считает, что до полного прекращения военных действий на Украине еще далеко
- Эрдоган: Анкара продолжит прилагать усилия для мира на Украине
- Киев и Анкара подписали меморандум о восстановлении Украины
18 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru