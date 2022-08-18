Жителей двух сел эвакуируют из-за пожара на складе боеприпасов в Белгородской области

Жителей двух сел в Белгородской области эвакуируют в связи с пожаром на складе боеприпасов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава регионе Вячеслав Гладков.

Прокуратура начала проверку по факту лесных пожаров в Рязанской области

Речь идет о селах Тимоново и Солоти.

Ранее сообщалось, что в результате пожара пострадавших нет.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.

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ФОТО: скриншот с видео из соцсетей
ТЕГИ:Пожар
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