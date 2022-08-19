Лесной пожар в Рязанской области может перейти в верховой
Лесной пожар в Рязанской области может перейти в верховой, заявил врио губернатора области Павел Малков в своем Telegram-канале.
По его словам, такому неблагоприятному сценарию способствует жарка сухая погода и шквалистый ветер.
Также Малков отметил, что уже разработан план эвакуации жителей, а на местах дежурят автобусы.
В связи с лесными пожарами в Рязанской области Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура проводит проверку. Поручение о проведении надзорных мероприятий отдано Генеральной прокуратурой РФ, сообщили в ведомстве.
Прокурорам предстоит дать оценку причинам возгораний, проверить достаточность мероприятий по профилактике и мониторингу лесных пожаров, обеспеченность пожарных необходимой техникой и оборудованием.
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