Жителей более 20 муниципалитетов Кубани предупредили об угрозе подтопления
16 апреля 202419:47
В зону подтопления могут попасть свыше 20 муниципалитетов Краснодарского края, сообщило на своем сайте региональное управление МЧС.
В ведомстве отметили, что в крае происходит таяние снегов на горных вершинах. Из-за этого происходит подъем уровня воды в реках.
«В то же время для региона характерны залповые ливни. В зоне повышенного риска по паводкам - более 20 муниципалитетов», - уточнили в МЧС.
По состоянию на 16 апреля в России зафиксировано подтопление 15,8 тысячи жилых домов и 28 тысяч приусадебных участков, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru