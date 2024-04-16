Жителей более 20 муниципалитетов Кубани предупредили об угрозе подтопления

В ведомстве отметили, что в крае происходит таяние снегов на горных вершинах. Из-за этого происходит подъем уровня воды в реках.

«В то же время для региона характерны залповые ливни. В зоне повышенного риска по паводкам - более 20 муниципалитетов», - уточнили в МЧС.

По состоянию на 16 апреля в России зафиксировано подтопление 15,8 тысячи жилых домов и 28 тысяч приусадебных участков, передает «Радиоточка НСН».

