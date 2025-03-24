ФСБ задержала за госизмену сотрудника контрольно-надзорного органа РФ
ФСБ задержала сотрудника центрального аппарата одного из российских контрольно-надзорных органов, его заподозрили в государственной измене. Об этом сообщает Центр общественной связи спецслужбы.
«Гражданин России установил сотрудничество на конфиденциальной основе с представителями иностранного государства (Украины) в целях оказания им содействия в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации», - указали в ведомстве.
По данным ФСБ, в 2024 году фигурант инициативно передал Киеву данные о работах, которые проводились для защиты объектов промышленности и энергетики на приграничных территориях РФ, а также о местах дислокации российских военных.
Против задержанного возбудили уголовное дело о госизмене, фигуранта заключили под стражу.
Ранее на жителя Краснодарского края, который собирал и передавал Украине сведения о функционировании военного объекта в регионе, завели дело о госизмене, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru