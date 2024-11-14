Житель Вологды получил два года за дискредитацию армии
Суд приговорил жителя Вологды к двум годам колонии за дискредитацию российской армии. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Вологодской области.
Установлено, что мужчина оставил несколько негативных комментариев под публикациями про СВО в 2023 году, после чего был задержан полицейскими.
Ранее Второй западный окружной военный суд признал виновной жительницу Москвы Анастасию Бережинскую в оправдании терроризма, дискредитации Вооруженных сил России и распространении фейков о российской армии. Ближайшие восемь лет она проведет в колонии общего режима. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru