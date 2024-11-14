Житель Вологды получил два года за дискредитацию армии

Установлено, что мужчина оставил несколько негативных комментариев под публикациями про СВО в 2023 году, после чего был задержан полицейскими.

Ранее Второй западный окружной военный суд признал виновной жительницу Москвы Анастасию Бережинскую в оправдании терроризма, дискредитации Вооруженных сил России и распространении фейков о российской армии. Ближайшие восемь лет она проведет в колонии общего режима. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

